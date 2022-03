Agrarindustrie : Nahrungsmittelanbau: Bauernverband fordert Flächenfreigabe

Koblenz Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau fordert wegen des Ukraine-Kriegs eine zügige Freigabe von ökologischen Vorrangflächen für den Anbau von Nahrungsmitteln. „Was heute nicht gesät wird, kann morgen nicht geerntet werden“, sagte Verbandspräsident Michael Horper am Donnerstag.

Aus Sicht des Bauern- und Winzerverbandes sollte das Potenzial der heimischen Landwirtschaft dagegen genutzt werden, „um Hungersnöte in Entwicklungsländern und Unruhen wegen Preisexplosionen bei Grundnahrungsmitteln in Schwellenländern zu verhindern“. In einer Resolution forderte der Verband eine Neuausrichtung der Agrarpolitik, um die Ernährungs- und Versorgungssicherheit mehr in den Fokus zu nehmen. Diese müsse gleichwertig zu Klima- und Umweltschutz sein.