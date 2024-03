Fußball Nagelsmanns EM-Botschaft: „Emotionale Momente kreieren“

Julian Nagelsmann hat beim Besuch einer Grundschule am Montag verraten, welche Kernbotschaft er als Bundestrainer den Fußball-Nationalspielern zum Start ins EM-Jahr mitgeben werde. „Das Ergebnis ist am Ende schon auch immer entscheidend. Aber erst einmal geht es darum, dass wir so spielen, dass jeder Deutsche sich damit identifizieren kann und sagt, es macht mir Spaß, dieser Mannschaft zuzusehen“, antwortete der 36-Jährige in einem vom DFB veröffentlichten Video auf die Frage eines Mädchens, welche Erwartung er an sein Team beim bevorstehenden Heimturnier im Sommer habe.