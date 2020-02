Närrinnen übernehmen Ruder an Altweiberfastnacht in Mainz

Eine Frau mit Feder-Kopfschmuck feiert ausgelassen Altweiberfastnacht. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Ausgelassen und lautstark haben Närrinen in Mainz am Donnerstag die Altweiberfastnacht eröffnet. Pünktlich um 11.11 Uhr gab es den offiziellen Startschuss am Fastnachtsbrunnen in der Innenstadt. Dort soll bis etwa 17.00 Uhr mit Live-Musik gefeiert werden, bevor die bunten Massen andernorts ihr Treiben fortsetzen.



Auf den Straßen dürfte es eng werden: „Wir rechnen insgesamt mit 20 000 Menschen bis in die Abendstunden“, sagte ein Polizeisprecher.