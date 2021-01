Nächtliche Ausgangsbeschränkung für Worms beschlossen

Adolf Kessel (CDU), Oberbürgermeister von Worms, schaut in die Kamera. Foto: Andreas Arnold/dpa

Mainz Die Stadt Worms hat wegen der hohen Zahl von Corona-Infektionen eine nächtliche Ausgangsbeschränkung beschlossen. Der Entwurf für eine Allgemeinverfügung sieht vor, dass sich von 21.00 Uhr am Abend bis 5.00 Uhr am Morgen niemand im Wormser Stadtgebiet draußen aufhalten darf, wie die Stadt am Montag mitteilte.

Dies gilt auch für Menschen, die nicht in Worms wohnen. Ausnahmen gibt es bei beruflichen Gründen, medizinischen Notfällen, Besuchen von Ehe- oder Lebenspartnern, für die Unterstützung von Pflege- und Hilfsbedürftigen, die Begleitung von Sterbenden oder Schwerstkranken sowie das Ausführen von Hunden.

„Die neue Allgemeinverfügung zielt hauptsächlich darauf ab, die Kontaktmöglichkeiten weiter einzuschränken mit dem Ziel, das Infektionsgeschehen in unserer Stadt wieder einzudämmen“, erklärte Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU). Die Verfügung muss noch mit dem Gesundheitsministerium abgestimmt und dann im Amtsblatt bekanntgemacht werden. Die Regelungen treten dann am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. Die Stadt habe sich bereits telefonisch mit dem Ministerium ausgetauscht, erklärte Kessel.

In Worms gab es am Montag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 322,0 - das heißt, so viele Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner gab es in den zurückliegenden sieben Tagen. Das ist mehr als doppelt so hoch wie der Wert für ganz Rheinland-Pfalz (139,3).