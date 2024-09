Notfälle Nächtliche Ausfälle der Servicenummer 19222 möglich

Wegen einer geplanten landesweiten Wartung kann es an diesem Mittwoch (4. September) zwischen 0 Uhr und 6 Uhr in Rheinland-Pfalz zu Störungen und kurzzeitigem Ausfall der Service-Telefonnummer 19222 kommen. Der Notruf 112 ist von der Wartung nicht betroffen, wie das Innenministerium in Mainz mitteilte. „In Notfällen sollte ohnehin grundsätzlich der Notruf 112 gewählt werden“, hieß es weiter.