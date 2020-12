Nächste Pleite für Kaiserslautern: 0:2 in Unterhaching

Unterhaching Der 1. FC Kaiserslautern ist mit einer Niederlage in die englische Woche zum Abschluss des Jahres gestartet und steckt weiter tief im Tabellenkeller der 3. Fußball-Liga. Zum Auftakt des 15. Spieltages verloren die Pfälzer am Freitagabend bei der SpVgg Unterhaching mit 0:2 (0:0).

Nach schwacher erster Halbzeit auf beiden Seiten brachte Unterhachings Patrick Hasenhüttl die Gastgeber fünf Minuten nach Wiederbeginn in Führung. In der Folge vergaben die Roten Teufel durch Hendrick Zuck, Marvin Pourié und Marius Kleinsorge beste Chancen zum Ausgleich. Christoph Greger sorgte in der 74. Minute mit dem zweiten Treffer für die Entscheidung zu Gunsten der Gastgeber. Am Dienstag empfängt der FCK den TSV 1860 München.