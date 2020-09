Nachwuchs bei Roten Pandas im Neuwieder Zoo

Rote Pandas sitzen auf einem Ast. Foto: Elaine Thompson/AP/dpa/Symbolbild

Neuwied Katzenbären-Nachwuchs in Neuwied: Das Rote Panda-Weibchen „Sum“ hat zwei männliche Jungtiere mit den Namen „Chang“ und „Xiwang“ zur Welt gebracht. Ihre Namen bedeuteten in der chinesischen Sprache „frei“ und „Hoffnung“, teilte der Zoo am Mittwoch mit.

Die beiden waren bereits der zweite Wurf der Roten Pandas „Sum“ und „Jacques“, die im vergangenen Jahr Zwillinge bekommen hatten. Mitte September hätten die Jungtiere das erste Mal ihre Wurfhöhle verlassen und seien nun häufiger auf der Anlage unterwegs.