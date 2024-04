Geschichte Nachlass von Herberger zeigt seinen Blick auf Fußball

Nach einer fachlichen Sichtung des Nachlasses von Weltmeistertrainer Sepp Herberger (1897-1977) wollen Wissenschaftler die Arbeit am zweiten Band zum Jahresende abschließen. „Wir nehmen uns darin die Korrespondenz Herbergers mit den Nationalspielern und seinem Umfeld vor“, sagte der Historiker Hiram Kümper von der Universität Mannheim. „Es dürfen viele intime Einblicke in Herbergers Blick auf das Fußballspiel und in die Dynamik der Mannschaft untereinander erwartet werden.“