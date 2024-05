DFB Nachlass von Herberger ist national wertvolles Kulturgut

Der Nachlass von Weltmeistertrainer Sepp Herberger (1897-1977) ist in das Verzeichnis national wertvollen Kulturguts eingetragen worden. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mitteilte, ist es der erste in das Verzeichnis aufgenommene Fußball-Nachlass. Herberger hatte die Nationalmannschaft 1954 als Trainer zum ersten WM-Titel geführt.