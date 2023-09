Schifffahrt Nachgebautes römisches Handelsschiff auf Weg zum Mittelmeer

„Es ist eine supergroße Erfahrung“, sagte Studentin Johanna Klusch an Bord. „Es ist was ganz anderes, Forschung mal so hautnah zu erleben.“ Forscher in Trier hatten den Segelfrachter von 2017 bis 2019 mit Studenten und Handwerkern originalgetreu nachgebaut. Vorlage war ein an der französischen Küste bei Marseille gesunkenes Schiff aus dem 3. Jahrhundert, das als Wrack in den 1980er Jahren ausgegraben worden war. Bisher war die „Bissula“ auf der Mosel zu Messfahrten unterwegs.