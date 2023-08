Schifffahrt Nachgebautes antikes Schiff bald zur Forschung im Mittelmeer

Vorlage für die „Bissula“ war ein an der französischen Küste bei Marseille gesunkenes Schiff aus dem 3. Jahrhundert, das als Wrack in den 1980er Jahren ausgegraben worden war. Die Pläne für den originalgetreuen Nachbau stammten aus dem Museum für Antike Schifffahrt in Mainz. Bissula war die Geliebte des römischen Dichters Ausonius, der auch in Trier tätig war.