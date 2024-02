Brauchtum Nachbarstädte am Rhein feiern in Ludwigshafen

Die Kosten beziffert die zweitgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz auf etwa 150.000 Euro, die durch Sponsoren und Spenden zusammenkommen. Mit der größte Kostentreiber sind die Sicherheitsmaßnahmen. So errichtet die Stadt in Absprache mit den Behörden eine Absperrung auf beiden Seiten entlang der rund zwei Kilometer langen Strecke.