Nachbarschaftsstreit eskaliert: Mann schießt in die Luft

Kaiserslautern Im Landkreis Kaiserslautern ist ein Nachbarschaftsstreit eskaliert. Ein 34-Jähriger habe schreiend die Haustür seiner Nachbarin eingetreten und mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Dann ging er in seine Wohnung, von dort aus versuchte er am späten Dienstagabend vor der alarmierten Polizei zu flüchten. Er wurde jedoch im Garten festgehalten. Mit dabei hatte der Mann Pfefferspray und ein Messer, in seiner Wohnung fanden die Beamten weitere Waffen. Er wurde in eine Psychiatrie gebracht. Laut Auskunft der Polizei besteht der Nachbarschaftsstreit seit längerem, der Grund war zunächst nicht bekannt.