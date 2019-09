Nachbarin meldet Schüsse: SEK-Einsatz

Polizist in Uniform. Foto: Jens Büttner/Archiv.

Frankeneck Vermeintliche Schüsse auf einem Grundstück haben in der Nacht auf Dienstag in der Pfalz ein Spezialeinsatzkommando (SEK) auf den Plan gerufen. Das teilte die Polizei mit. Eine Anwohnerin in Frankeneck (Kreis Bad Dürkheim) alarmierte die Beamten und gab an, sie habe Schüsse bei ihrem Nachbarn gehört.

