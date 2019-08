Nachbar soll Seniorin attackiert und schwer verletzt haben

Kusel Eine 91-jährige Frau ist in ihrer Wohnung in Kusel in der Westpfalz schwer verletzt worden - mutmaßlich von ihrem Nachbarn. Der 59-Jährige wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern vom Freitag verdächtigt, die Seniorin an ihrer Wohnungstür am Donnerstag angegriffen, in der Wohnung gestoßen, getreten und gewürgt zu haben.

