Landgericht Saarbrücken : Nachbar erstochen: Mann wegen Totschlags angeklagt

Ein 58-Jähriger soll in Saarbrücken seinen Nachbarn erstochen haben, nun hat die Staatsanwaltschaft den Mann wegen Totschlags angeklagt. Die Ermittler gingen davon aus, dass der Beschuldigte den 73 Jahre alten Nachbarn in dessen Wohnung vorsätzlich getötet habe, teilte die Behörde am Montag in Saarbrücken mit. Der Italiener soll seinem Opfer Ende Juli mehrere Stich- und Schnittverletzungen zugefügt haben. Die Hintergründe der Tat seien bislang nicht bekannt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.