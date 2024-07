Wilde Tiere Nach Wolfs-Sichtungen: Ministerium informiert Bürger

Nach mehreren bestätigten Wolfs-Sichtungen im Saarland setzt die Landesregierung nun verstärkt auf Information und Aufklärung. Umweltministerin Petra Berg (SPD) kündigte für nächste Woche eine Bürgerversammlung in der Gemeinde Heusweiler an. Dort hatte eine Autofahrerin in der vergangenen Woche im Stadtteil Eiweiler einen Wolf gefilmt, der eine Straße entlangläuft und versucht, einen Weg aus dem Ort zu finden. Das Lupus-Institut für Wolfsmonitoring und -forschung habe das Tier als sogenannten C1-Nachweis bestätigt, so das Ministerium. Jetzt wolle das Ministerium mit Experten über diesen Fall informieren und auch Verhaltensmaßnahmen aufzeigen.