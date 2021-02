Nach Wintereinbruch: VfL Osnabrück trainiert in Mainz

Osnabrück Nach sechs Zweitliga-Niederlagen in Serie reist der VfL Osnabrück unter stark erschwerten Bedingungen zum punktgleichen Tabellennachbarn SV Darmstadt 98. Acht Spieler sind vor dieser wichtigen Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) angeschlagen oder verletzt.

„Montag und Dienstag sind die Spieler zu Hause geblieben. Mittwoch und Donnerstag sind wir in Soccerhallen unterwegs gewesen. Morgen werden wir nach Mainz fahren und dankenswerterweise auf der Trainingsanlage des FSV Mainz 05 ein Abschlusstraining absolvieren“, sagte VfL-Trainer Marco Grote am Freitag bei seiner Pressekonferenz. „Wir freuen uns, dass wir am Sonntag etwas Grünes sehen dürfen und nicht mehr so viel weiß. Die Trainingsbedingungen in Osnabrück sind ohnehin schon nicht mit anderen Standorten zu vergleichen. In diesen Tagen waren sie aber noch einmal außergewöhnlich.“