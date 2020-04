Nach Wiedereröffnung: Zoobesucher halten sich an Regeln

Ein Berberlöwenpaar kuschelt in seinem Gehege im Zoo Neuwied. Foto: Thomas Frey/dpa/Symbolbild.

Neuwied In den ersten Tagen nach der Wiedereröffnung des Zoos in Neuwied haben sich die Besucher an die Abstandsregelungen gehalten. „Ich hoffe, dass das so bleibt, damit wir weiter geöffnet bleiben und auch Eintrittsgelder einnehmen können“, sagte der Zoodirektor Mirko Thiel am Mittwoch.

