Corona : Nach Wegfall der Pflicht wird Maske weiter getragen

Ein Mund-Nasenschutz liegt im Regen auf der Strasse. Foto: Christoph Schmidt/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Auch nach dem Wegfall der Maskenpflicht schützen sich im Saarland zahlreiche Menschen beim Shoppen weiter mit der Mund-Nasen-Bedeckung. „Es gibt eine relativ unaufgeregte, stille, vernünftige große Mehrheit, die wie selbstverständlich mit Maske auf der Nase an den Stellen unterwegs ist, wo sich Menschen in geschlossenen Räumen näher kommen“, sagte der Vorsitzende vom Verein für Handel und Gewerbe Saarbrücken, Michael Genth, am Montag.

Auch sei die Zahl der Kunden nach erster Einschätzung nun nicht in die Höhe geschnellt. „Ich kann keine substanzielle Veränderung beobachten.“ Dass manche Läden über das Hausrecht weiterhin auf das verpflichtende Tragen von Masken setzten, sei ihm nicht bekannt. „Die Politik hat eine Entscheidung getroffen und wir halten und orientieren uns genau an dieser Entscheidung“, sagte Genth, der auch stellvertretender Vorsitzender des Handelsverbandes Saarland ist.

Am Sonntag waren nach zwei Jahren Corona-Pandemie auch im Saarland die meisten Regeln und Schutzmaßnahmen weggefallen. Masken müssen weiter in Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern sowie in Bus und Bahn getragen werden. Für alle anderen Bereiche - Einzelhandel, Schulen oder öffentliche Innenräume - ist das Anlegen einer Mund-Nasen-Bedeckung freiwillig. Am Sonntag waren im Saarland in mehreren Städten die Geschäfte geöffnet.

© dpa-infocom, dpa:220404-99-789142/4

(dpa)