Bahn Nach Warnstreik bei der Bahn rollen Züge wieder regulär

„Wir setzen alles daran, dass bis zum Betriebsbeginn am Samstag wieder alles fährt“, hatte ein Bahnsprecher am Freitag gesagt. Der Streik war am Freitagabend um 22.00 Uhr zu Ende gegangen. Fern- und Regionalverkehr waren durch den 24-stündigen Ausstand massiv beeinträchtigt worden.