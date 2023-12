Bahn Nach Warnstreik bei der Bahn: „Alles stabil angelaufen“

Nach dem Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bei der Deutschen Bahn ist der Zugverkehr am Samstag in Rheinland-Pfalz und im Saarland wieder angelaufen. „Es ist alles stabil angelaufen, das ist planmäßig gestartet“, sagte ein Bahnsprecher am Samstag. „Wir fahren seit den frühen Morgenstunden mit normalem Fahrplan.“ Das gelte sowohl für den Fern-, als auch für den Regional- und S-Bahn-Verkehr. Es sei möglich, dass es im Tagesverlauf noch vereinzelt zu Abweichungen komme.