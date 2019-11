Nach versuchter Brandstiftung an Wohnhaus: Mann festgenommen

Tholey Nach einer versuchten Brandstiftung an einem Wohnhaus im Saarland hat die Polizei am Mittwoch den mutmaßlichen Täter festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Gegen den 32-Jährigen werde wegen versuchten Mordes ermittelt, teilte die Polizei in Saarbrücken mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa