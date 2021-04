Corona-Verstöße und Angriffe auf Polizisten : Nach Verstößen am St. Johanner Markt: 68 Verfahren eingeleitet

Nach Verstößen am St. Johanner Markt: 68 Verfahren eingeleitet

Saarbrücken Nach Verstößen gegen Corona-Regeln und Angriffen auf Polizisten am Wochenende in Saarbrücken sind 68 Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden.

Weitere würden folgen, teilte das Innenministerium des Saarlandes am Donnerstag mit. Insgesamt seien bisher 46 Personen ermittelt worden. Die Ermittlungen zu den Vorfällen auf dem St. Johanner Markt liefen auf Hochtouren, hieß es. Zeugen könnten weiterhin Fotos und Videos auf einem Hinweisportal der Polizei hochladen.

Polizei richtet Hinweisportal nach Übergriffen bei Corona-Party in Saarbrücken ein

Hinweise auf die Täter erhofft : Polizei richtet Hinweisportal nach Übergriffen bei Corona-Party in Saarbrücken ein

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte die Polizei auf dem Platz in der City bei Feiern von 400 bis 500 Menschen massive Verstöße gegen Corona-Regeln festgestellt. Aus der Menge heraus hatte eine Gruppe Einsatzkräfte beleidigt und mit Flaschen beworfen. Ermittelt wird wegen Landfriedensbruchs. Unter anderem die Landesregierung hatte die Angriffe scharf verurteilt. Die Polizei kündigte schärfere Kontrollen an.