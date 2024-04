Saarbrücken Nach verlorener Pokal-Wette: Rehlinger isst im Mai Saumagen

Dreyer, die sich derzeit auf einer Delegationsreise in Ruanda befindet, schickte am Mittwoch via X (ehemals Twitter) Glückwünsche. „Toller FCK, tolle Fans. Viel Spaß beim Feiern“, sagte Dreyer in einer kurzen Videobotschaft. Am Donnerstag teilte Dreyer mit, dass sie beim Pokalfinale in Berlin dabei sein wird. „Jetzt machen wir das Pokalfinale zu einem Heimspiel, das Olympiastadion wird zum Betze, und holen gemeinsam den Pokal in die Pfalz.“