Nach Verletzung auf Schulhof: Zwölfjähriger stirbt in Klinik

Schmelz Der zwölf Jahre alte Junge, der sich beim Spielen auf einem Schulhof in Schmelz (Kreis Saarlouis) mit einem Strick schwer verletzt hat, ist am Samstagnachmittag gestorben. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei am Sonntag.

Der Junge lag der Polizei zufolge seit dem Vorfall vor zehn Tagen in einer Saarbrücker Klinik im Koma. Ein Mädchen hatte den Zwölfjährigen an einem Seil hängend gefunden. Die Bild-Zeitung hatte zunächst berichtet.