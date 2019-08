Nach Unfall in Trippstadt: Fahrer vermutlich ermittelt

Trippstadt Bei dem schweren Verkehrsunfall in Trippstadt im Juli hat vermutlich ein damals 18-Jähriger hinter dem Steuer gesessen. Wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern mitteilte, sei der zweite Insasse nur Beifahrer gewesen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den damals 18-Jährigen unter anderem wegen Unfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis und fahrlässiger Körperverletzung. Der Verdächtige bestreitet die Vorwürfe. Anhaltspunkte für ein mögliches Autorennen lägen nicht vor. Man werde die Ermittlungen bald abschließen, hieß es am Dienstag bei der Staatsanwaltschaft.

Bei dem Unfall Mitte Juli hatten zwei Frauen schwerste Verletzungen erlitten. Einer 26-Jährigen musste ein Bein amputiert werden. Der Fahrer war in einer Nacht zum Sonntag mit überhöhter Geschwindigkeit in Trippstadt bei Kaiserslautern unterwegs gewesen und hatte die Kontrolle über das Auto verloren. Dabei erfasste das Fahrzeug zwei Fußgängerinnen und fuhr in eine Hauswand.