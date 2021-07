Nach Tornado macht Airbus Aufnahmen vom Katastrophengebiet

Ein Satellitenbild zeigt das Dorf Schuld, in der Nähe von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Foto: WorldView-2/2021 European Space Imaging /dpa/Archivbild

Berlin/Nürburgring Nach einem Tornado-Aufklärungsflugzeug fliegt ein Airbus der Bundeswehr über das Ahrtal. So sollen Schäden des Hochwassers besser erkannt und neue Erkenntnisse gewonnen werden.

Die Bundeswehr fliegt am Donnerstagmorgen mit einem Airbus tief über das Ahrtal. Das kündigte die Bundeswehr am Mittwochabend auf dem Nürburgring an. Das im nordrhein-westfälischen Geilenkirchen stationierte Flugzeug solle mit Hilfe von Wärme- und Infrarotkameras neue Erkenntnisse und Daten über das Flußbett nach dem Hochwasser liefern. Es handle sich um ein Open-Skies-Beobachtungsflugzeug.