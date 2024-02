Südliche Weinstraße Nach tödlichen Schüssen in der Pfalz Tatwaffe entdeckt

Der Revolver werde nun gutachterlich untersucht, was jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen werde, hieß es in der Mitteilung. Die Obduktion hatte nach Polizeiangaben ergeben, dass der 37-Jährige von fünf Projektilen getroffen worden war. Das Motiv sowie die Hintergründe der Tat galten bisher als unklar. Die beiden Männer sollen sich bereits vor der Tat gekannt haben: Im November soll der Beschuldigte dem späteren Opfer bei einem Treffen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Im Januar hatte die Staatsanwaltschaft den 27-Jährigen wegen Körperverletzung angeklagt. Auch hierzu waren die Hintergründe zunächst nicht bekannt.