Landgericht Saarbrücken Nach Todesschuss: 18-Jähriger wegen Totschlags verurteilt

Das Opfer - ein 17-Jähriger - und ein Zeuge hatten sich laut Anklage am Tattag Mitte Mai in der Wohnung des 18-Jährigen getroffen. Am Abend holte der 18-Jährige eine ungeladene Schrotflinte, mit der er und der 17-Jährige herumspielten. Später lud der 18-Jährige die Flinte mit einer Schrotpatrone und richtete sie auf den 17-Jährigen.