Nach Tod ihres Babys vor Gericht: Frau kündigt Geständnis an

Die Statue der Justitia steht mit einer Waage und einem Schwert in der Hand. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Koblenz In einem Koblenzer Prozess um mutmaßlichen Totschlag am eigenen Baby hat eine junge Frau am Dienstag über ihre Verteidigung ein Geständnis angekündigt. Sie werde in dem neuen Verfahren ebenso wie schon in ihrem ersten Prozess im Wesentlichen geständig sein, sagte ihr Anwalt Ingmar Rosentreter in einer Pause am ersten Verhandlungstag.

Die Anklage wirft der 24-jährigen Frau vor, im August 2018 in Altenkirchen im Westerwald als Patientin einer Klinik für Suchttherapie ihrem viermonatigen Sohn tödliche „Gewalteinwirkungen“ gegen den Hinterkopf zugefügt haben.

Das Landgericht verurteilte die Frau bereits im Februar 2019 wegen Totschlags zu sechs Jahren Haft. Nach der Revision der Angeklagten und der Staatsanwaltschaft hob der Bundesgerichtshof das Urteil unter Verweis auf mehrere Rechtsfehler und Widersprüche auf. Nun rollt eine andere Strafkammer des Landgerichts Koblenz den Fall teils neu auf.

Der Vorsitzende Richter Martin Schlepphorst verlas in Teilen die BGH-Entscheidung und das erste Urteil des Landgerichts. Demnach hatte das Baby in der Tatnacht seine Mutter angelächelt. Dieser seien damit die Erinnerungen an die als traumatisch empfundene Zeugung des Kindes und an seinen Vater hochgekommen. Die Angeklagte habe von einer Vergewaltigung gesprochen. Sie habe ihren Sohn mit seinem Hinterkopf dreimal wuchtig gegen eine Tischkante geschlagen, um die Erinnerung an den Kindsvater und das Lächeln des Säuglings auszulöschen.