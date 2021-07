Nach Stopp wegen Gewitters kann Seilbahn wieder starten

Blitze gehen während eines Gewitters in der Nacht nieder. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Koblenz Nach dem Stopp wegen eines Gewitters kann die Seilbahn Koblenz seit Donnerstag wieder Ausflügler befördern. Das Gewittertief Xero hatte am Dienstag ihren Stromzufluss unterbrochen. „Der Energieversorger konnte die Arbeiten an der Stromversorgung gestern in den Abendstunden erfolgreich abschließen“, teilte die Betreiberfirma am Donnerstagmorgen mit.

Von der Koblenzer Innenstadt nahe dem Deutschen Eck befördern die Gondeln mit Rundumsicht Touristen und Einheimische über den Rhein hoch hinauf zur Festung Ehrenbreitstein.