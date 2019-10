Nach starkem Regen leichtes Hochwasser an der Mosel erwartet

Trier An der Mosel in Trier rechnen die Behörden für Montagmorgen mit leichtem Hochwasser. Es werde „ein knappes Überschreiten der Hochwassermarke 1 von 600 cm erwartet“, teilte das zuständige Hochwassermeldezentrum in Trier am Sonntagabend mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa