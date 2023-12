Kreis Südwestpfalz Nach Sprengung von Geldautomaten brennt Bankgebäude

Bundenthal · Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Bundenthal (Kreis Südwestpfalz) steht am Sonntag die Filiale einer Sparkasse in Flammen. Kriminelle hätten am Morgen den Automaten gesprengt und seien anschließend mit einem Auto vermutlich Richtung Frankreich geflüchtet, teilte die Polizei mit.

31.12.2023 , 11:58 Uhr

Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Nach der Detonationen sei das alleinstehende Haus in Brand geraten. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass das Gebäude völlig zerstört ist. Die Feuerwehr lösche aus sicherer Distanz die Flammen. In der Sparkasse gibt es der Polizei zufolge mehrere Geldautomaten. Nun sollen Spezialisten hinzugezogen werden und prüfen, ob in dem Gebäude möglicherweise noch weitere Sprengsätze sind. Die Höhe des Schadens lässt sich noch nicht abschätzen. Zu einer möglichen Beute will die Polizei derzeit keine Angaben machen. © dpa-infocom, dpa:231231-99-451228/2

(dpa)