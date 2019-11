Nach „Speed-Dating“: Beierlorzer-Premiere mit Mainz 05

Achim Beierlorzer, neuer Trainer des FSV Mainz 05. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild.

Mainz In sich ruhend geht Achim Beierlorzer seiner Premiere als Trainer des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 am Sonntag (18.00 Uhr) bei der TSG 1899 Hoffenheim entgegen. „Die ersten Tage waren wie ein Speed-Dating“, sagte der 52-Jährige am Freitag.

