Nach sonnigem Wochenstart wartet wechselhaftes Wetter

Herbstlich gefärbte Bäume stehen unter blauem Himmel. Foto: Horst Ossinger/dpa.

Offenbach Nach dem goldenen Oktoberwochenende wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland zur Wochenmitte immer wechselhafter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte, wartet am Montag aber noch einmal ein spätsommerlich-warmer Wochenstart.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Höchstwerte von 19 bis 25 Grad sind vorhergesagt.