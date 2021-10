Nach sonnigem Wochenende wird der Wochenstart regnerisch

Offenbach Nach dem sonnigen Wochenende startet die neue Woche in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit vielen Wolken und Regen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für den Montag Temperaturen zwischen 14 und 16 Grad, in Hochlagen um die 11 Grad, wie die Meteorologen am Sonntag mitteilten.

Es könne mäßiger bis böiger Wind wehen. In der Nacht zum Dienstag bleibe es überwiegend regenfrei.

Auch der Dienstag ist nach Angaben des DWD stark bewölkt. Zeitweise seien Schauer möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 bis 14 Grad, im höheren Bergland bei 8 Grad. Es könne ebenfalls Böen geben, die aber zum Abend hin nachlassen. Das Wetter am Mittwoch sehe ähnlich aus.