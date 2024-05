Finanzpolitik Nach Rücktritten: Freisbach hat einen genehmigten Haushalt

„Genau genommen, haben wir genug Geld. Doch geben wir zu viel davon aus, um die vom Land vorgegebene Pflichtaufgabe „Kindertagesstätte“ zu erfüllen. Und wir geben zu viel davon ab. An den Landkreis Germersheim und die Verbandsgemeinde Lingenfeld. Das in den vergangenen Monaten ausgiebig diskutierte Dilemma mit dem kommunalen Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz“, erklärte Ricklefs. Dieses Finanzierungsproblem treffe viele Kommunen.