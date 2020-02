Nach Razzien: Rechte Terrorverdächtige in Untersuchungshaft

Eine Person wird von Polizisten in den Bundesgerichtshof gebracht. Foto: Uli Deck/dpa.

Karlsruhe Richter in Karlsruhe haben Haftbefehle gegen zwölf Mitglieder einer mutmaßlichen rechten Terrorzelle erlassen. Einer der Männer wurde in der kleinen Gemeinde Wriedel im Kreis Uelzen festgenommen. Für die Ermittler war der 39-Jährige bisher ein unbeschriebenes Blatt.



Nach Razzien gegen eine mutmaßlich rechte Terrorzelle haben Richter am Bundesgerichtshof Haftbefehle gegen zwölf Männer erlassen - darunter auch gegen einen 39-Jährigen aus dem Kreis Uelzen. Er soll Mitglied der mutmaßlichen Terrorzelle gewesen sein und befindet sich nun zusammen mit den anderen in Untersuchungshaft. Das sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Samstag. Für die Anhörungen waren alle zwölf Männer an den BGH nach Karlsruhe gebracht worden.

Zu der Gruppe wurden am Wochenende neue Details bekannt: Die mutmaßlichen Rechtsterroristen sollen Anschläge auf Politiker, Asylbewerber und Muslime ins Auge gefasst haben, um Chaos auszulösen und so die Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik ins Wanken zu bringen. Das Vorhaben sei aber noch nicht näher konkretisiert worden.

Die Festgenommenen, alles Deutsche, sollen zwischen 31 und 60 Jahre alt sein. Vier von ihnen, darunter auch der Niedersachse Tony E., sollen sich zu der eigentlichen Terrorzelle zusammengeschlossen haben. Tony E. war dem Vernehmen nach den Behörden bisher nicht als Rechtsextremist bekannt.

Er wurde nach einem Bericht der „Allgemeinen Zeitung der Lüneburger Heide“ in Brockhöfe in der 2500-Einwohner-Gemeinde Wriedel im Kreis Uelzen in einem Privathaus festgenommen. Rund 20 Polizisten mit Sturmhauben griffen dort nach Zeugenaussagen von Nachbarn am Freitagmorgen zu, durchsuchten Haus und Grundstück und transportierten später Akten und andere Dinge ab, berichtete das Blatt.

Laut Bundesanwaltschaft tauschte sich die Gruppe in Chats und telefonisch aus und traf sich auch schon mehrfach. Diese Treffen soll der 53-jährige Werner S. aus dem Raum Augsburg koordiniert haben, zum Teil unterstützt von Tony E. (39) aus dem Kreis Uelzen. Wie „Der Spiegel“ berichtete, sollen mehr als zehn Leute am Samstag vor einer Woche im westfälischen Minden zusammengekommen sein. Dieses Treffen sei von den Sicherheitsbehörden mit großem Aufwand observiert worden.

Zum Kern der Gruppe sollen außerdem der 35-jährige Thomas N. aus Nordrhein-Westfalen (Kreis Minden-Lübbecke) und der 47-jährige Michael B. aus Baden-Württemberg (Raum Esslingen) gehört haben.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte am Freitag zu den Durchsuchungen bekanntgegeben, dass ein Verwaltungsmitarbeiter der Polizei suspendiert worden sei. Dieser Mann ist dem Vernehmen nach einer der mutmaßlichen Unterstützer. Die anderen sieben mutmaßlichen Helfer waren ebenfalls in NRW, in Rheinland-Pfalz, Bayern und Sachsen-Anhalt gefasst worden.

Nach Informationen des „Spiegel“ wurde der mutmaßliche Anführer der Gruppe von den Sicherheitsbehörden als rechtsextremer Gefährder geführt. Wie das Magazin berichtet, hatten Staatsschützer den 53-jährigen Werner S. aus dem Raum Augsburg bereits vor mehreren Monaten entsprechend eingestuft. Bundesweit zählte die Polizei demnach zuletzt 53 rechtsextreme Gefährder, denen sie schwere Gewalttaten bis hin zu Anschlägen zutraut.

Wie die „Welt am Sonntag“ unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtet, agierte die Gruppe unter dem Namen „Der harte Kern“. Die Männer hätten unter anderem Bezüge zu der rechtsextremen Gruppierung „Soldiers of Odin“ (SOO) gehabt. Deren Mitglieder tauchten zuerst im Zuge der Flüchtlingskrise auf. In der nordfinnischen Kleinstadt Kemi an der Grenze zu Schweden organisierten sie im Oktober 2015 im Stile einer Bürgerwehr Straßenpatrouillen.

Ziel war es nach ihrer Darstellung, die Polizei zu unterstützen, weil diese nicht in der Lage sei, insbesondere Frauen vor Übergriffen von Asylbewerbern zu schützen. Die Gruppe weitete sich auf andere Städte aus und soll damals in Finnland mehrere Hundert Mitglieder gezählt haben. Zudem bildeten sich Ableger in anderen nordischen Ländern. Sie lehnt Migration und den Islam ab, weist aber Vorwürfe zurück, rassistisch oder kriminell zu sein.