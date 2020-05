Nach Raubüberfall: Ermittler setzen auf „Aktenzeichen XY...“

ZDF-Moderator Rudi Cerne im Studio der Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Mainz Fast zwei Jahre nach einem schweren Raubüberfall auf einen Mann in einer Bank in Mainz setzt die Polizei auf die ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, erhoffen sich die Ermittler durch die Ausstrahlung an diesem Mittwoch Hinweise auf die bislang unbekannten Täter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa