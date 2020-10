Nach positivem Corona-Test: FCK bereitet sich auf Hansa vor

Ein Fußball-Spiel. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Kaiserslautern Trotz eines positiven Corona-Falles in den eigenen Reihen darf sich Drittligist 1. FC Kaiserslautern ab sofort wieder auf die Partie gegen Hansa Rostock vorbereiten. Am Montag soll ein Sieg her.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der 1. FC Kaiserslautern darf nach einer freiwilligen häuslichen Quarantäne als Folge eines positiven Corona-Tests ab sofort wieder trainieren. Dies teilte der Fußball-Drittligist am Freitagvormittag mit. Bei der Testreihe am Mittwoch hatte es einen positiven Fall gegeben, wie die Pfälzer berichteten, ohne den Namen zu nennen. Im Anschluss begaben sich Mannschaft und deren direktes Umfeld in Isolation.

Die nächste Reihe an Corona-Tests fiel komplett negativ aus. Der Drittligist darf nun wieder trainieren. Der positiv getestete Profi bleibt weiter in Quarantäne und wird auch im Heimspiel gegen Hansa Rostock am Montagabend (19.00 Uhr) nicht zur Verfügung stehen. Die Partie kann nach den Negativtestungen wohl wie geplant stattfinden.

„Das Ganze kam für uns sehr überraschend. Da ist man schon geschockt, weil man immer das Gefühl hat, man bleibt verschont. Ich denke, wir müssen das noch einmal ansprechen, danach aber dann den Fokus auf das Spiel legen. Die Corona-Pandemie ist für alle Menschen momentan eine schwierige Sache. Für uns darf der positive Corona-Fall beim Spiel am Montag aber keine Entschuldigung sein“, sagte FCK-Trainer Jeff Saibene am Freitag.

Die 2:3-Niederlage am vergangenen Samstag in Meppen hat der 52-Jährige mit seiner Mannschaft aufgearbeitet. „Das Spiel darf nur ein Ausrutscher gewesen sein. Wichtig war bei der Analyse eine klare Ansprache, interne Kritik ist wichtig. Da bleibt keiner verschont. Das war sachlich, aber auch hart“, berichtete Saibene. „Das braucht es aber, damit wir die Fehler nicht noch einmal machen.“