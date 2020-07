Nach Niederlage gegen Baldauf: Was macht Marlon Bröhr?

Pollença/Simmern Rhein-Hunsrück-Landrat Marlon Bröhr (CDU) hat sich mit seiner Niederlage im parteiinternen Duell gegen den rheinland-pfälzischen CDU-Fraktionschef Christian Baldauf vor einigen Monaten arrangiert. Sein Amt als Landrat bereite ihm viel Freude, sagt Bröhr der Deutschen Presse-Agentur im Urlaub im mallorquinischen Pollença.

Seinen herausfordernden Job mache er gerne weiter. Einen Neustart als Zahnarzt schloss der promovierte Zahnmediziner aus: „Das will ich Patienten nicht zumuten. Es geht um Feinmotorik in einem ganz kleinen Arbeitsfeld, das müsste ich erst wieder üben.“

Zugleich unterstütze er Baldauf (52) im „Team Hunsrück“. Dieser habe für den Wahlkampf zahlreiche Regionalteams gebildet. Bröhr ergänzt, er sei „voller Hoffnung und guten Glaubens“, dass die CDU nach der Landtagswahl am 14. März 2021 nach drei Jahrzehnten Opposition endlich wieder in die Regierung gelange. Schwarz-Grün wäre seine Wunschkoalition, „weil die gesellschaftlichen Linien im Moment so verlaufen“, erläutert der 46-Jährige auf Mallorca.