Nach Morddrohung: Neue Aufgaben für Pfarrer Asomugha

Ein Kreuz im Gegenlicht. Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Speyer Der aus Nigeria stammende Pfarrer Patrick Asomugha (56) bekommt nach Anfeindungen neue Aufgaben. Er helfe ab dem 1. Juli übergangsweise als Priester in der Pfarrei Pax Christi in Speyer mit, erklärte das Bistum Speyer am Montag.

Zugleich werde er in einer Arbeitsgruppe mitwirken, die sich mit den Erfahrungen von Priestern und pastoralen Mitarbeitern aus der Weltkirche befasse, und dabei auch der Frage von Rassismus und Antisemitismus in Deutschland nachgehen.