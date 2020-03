Nach milden Tagen wird es deutlich kühler

Offenbach Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland ist in den kommenden Tagen durchwachsen. Nach milden Temperaturen und trockenen Stunden rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Schauern und deutlich kühleren Tagen.

Im Laufe des trockenen Donnerstags erreichen die Werte bei einer Mischung aus Wolken und Sonne voraussichtlich zwischen 14 und 19 Grad. Am Oberrhein seien auch 20 Grad möglich, so die Meteorologen aus Offenbach. In der Nacht auf Freitag sei der Himmel zunehmend bewölkt und Richtung Eifel fielen ein paar Tropfen. Die Temperaturen gingen auf fünf Grad runter, im Bergland auf bis zu drei Grad.

In der Nacht auf Samstag regnet es gebietsweise laut Prognose wieder, oberhalb von 600 Metern kann es auch Schnee geben. Die Temperaturen gehen auf voraussichtlich bis drei Grad nach unten. In Hochlagen sei auch leichter Frost und Glätte bei minus zwei Grad möglich. Am Samstag lockern laut DWD die Wolken auf und die Niederschläge ziehen nach Süden ab. Mit Temperaturen zwischen sechs Grad in der Eifel und zehn Grad am Rhein wird es deutlich kühler.