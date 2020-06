Nach Messerattacke: Verdächtiger in Betzdorf festgenommen

Handschellen liegen auf einem Tisch. Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild

Duisburg Nach einer Messerattacke auf eine 40-Jährige in Duisburg ist der verdächtigte Ehemann der Frau in Rheinland-Pfalz gefasst worden. Wie die Polizei der nordrhein-westfälischen Stadt am Freitagmorgen mitteilte, war der 39-Jährige nach einem Zeugenhinweis am Donnerstagnachmittag nahe seiner Wohnanschrift in Betzdorf (Landkreis Altenkirchen) festgenommen worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Noch am Freitag werde er dem Haftrichter in Duisburg vorgeführt, sagte eine Sprecherin.