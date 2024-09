Kriminalität Nach Messerangriff auf Ehepaar: Haftbefehl gegen 63-Jährigen

Nach dem Messerangriff auf zwei Eheleute in deren Wohnung hat das Amtsgericht Zweibrücken Haftbefehl gegen einen 63-Jährigen erlassen. Gegen ihn bestehe nach der Attacke in Ramstein-Miesenbach (Landkreis Kaiserslautern) am Mittwoch der Verdacht des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Bislang habe sich der Verdächtige nicht zu den Vorwürfen geäußert.