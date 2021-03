Nach Leichenfund in der Pfalz: Verdächtiger stellt sich

Mitarbeiter der Spurensicherung am Leichenfundort in Weilerbach bei Kaiserslautern. Foto: Uwe Anspach/dpa

Kaiserslautern Mit großem Aufgebot fahndete die Polizei in Rheinland-Pfalz nach einem Verdächtigen. Der 38-Jährige soll seine Mutter und ihren Lebensgefährten getötet haben. Nun hat sich der Mann gestellt. Er hatte der Staatsanwaltschaft zufolge geschäftliche Probleme.

Zwei Tage nach dem Fund zweier Leichen in einem Haus in Weilerbach bei Kaiserslautern hat sich der Tatverdächtige der Polizei gestellt. Der Mann habe sich am Mittag auf einer Dienststelle in Kaiserslautern gemeldet, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz am Donnerstag. Der 38-Jährige steht im Verdacht, seine Mutter und deren Lebensgefährten getötet zu haben. Der Mann sei festgenommen worden, hieß es von der Polizei. Er habe von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht. Die Polizei Rheinland-Pfalz hatte mit großem Aufgebot nach ihm gesucht.