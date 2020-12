Nach Leichenfund: Identität der Toten weiterhin ungeklärt

Kaiserslautern Nach dem Fund einer Leiche in Kaiserslautern ist die Identität der Toten bislang nicht geklärt. Es werde weiterhin wegen eines Tötungsdelikts ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Es habe bereits mehrere Hinweise aus der Bevölkerung gegeben.

Die Todesursache der etwa 35 bis 50 Jahre alten Frau wurde in einer Obduktion ermittelt, veröffentlicht wurde das Ergebnis aus ermittlungstaktischen Gründen aber nicht. Eine Zeugin hatte den toten Körper am Montagabend entdeckt, und zwar laut Polizei in einem „frei zugänglichen Areal“ im Bereich einer kleinen Straße. Die Kriminalpolizei hat eine Sonderkommission eingerichtet.