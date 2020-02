Nach Kritik über Zustände im Großherzogtum : Regierungschef Bettel: Luxemburgs Herrscherhaus wird neu organisiert

Luxemburg Nach einem höchst kritischen Bericht über die Zustände im Großherzogtum hat Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel Reformen angekündigt. Er versprach mehr Transparenz. Auch für die heftig kritisierte Großherzogin gibt es Konsequenzen.

Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel will den Hof von Großherzog Henri (64) umfassend reformieren. „Wir wollen die Monarchie stärken, indem wir den Hof verbessern, transparent machen und an das 21. Jahrhundert anpassen“, sagte Bettel am Mittwoch vor Journalisten. Zugleich kündigte er an, Großherzogin Maria Teresa (63), die in den vergangenen Monaten im Zentrum öffentlicher Kritik stand, werde künftig für das Funktionieren des Hofes keine Rolle mehr spielen.