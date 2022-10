Kirche : Nach Jahren im Minus zieht Bistum Trier die Notbremse

Trier Das Bistum Trier hat ein Konzept beschlossen, wie es in den nächsten Jahren aus der Verlustzone kommt. Die Kostensenkungen treffen quasi alle Bereiche. Komplett aufgegeben werden aber keine Felder.

Das katholische Bistum Trier hat sein bisher größtes Sparkonzept beschlossen. Um nach etlichen Jahren in tiefroten Zahlen wieder zurück zu einem ausgeglichenen Haushalt zu kommen, werde es Kostensenkungen in nahezu allen Handlungsfeldern geben, kündigte der Trierer Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg am Mittwoch in Trier an. Für das Jahr 2035 sei ein Einsparziel von 137 Millionen Euro bezogen auf den dann prognostizierten Haushalt festgelegt worden. Als „Zwischenziel“ solle bereits in 2026 ein „mindestens ausgeglichener Haushalt“ erreicht werden.